Бастрыкин выделил один из основных приоритетов в работе СК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в статье для РБК назвал одним из основных приоритетов в работе ведомства профилактику коррупции и снижение рисков подобных преступлений.

По словам Бастрыкина, в текущем году следователи и руководители следственных органов почти в два раза чаще, чем в прошлом (828 раз) выезжали в трудовые коллективы и на конкретных примерах рассказывали чиновникам о последствиях коррупционной деятельности.

Наука и технический прогресс, продолжил глава СК. предоставляют следствию с каждым годом новые возможности для изобличения преступников. И вс связи с этим многие уже "сегодня пересмотрят свое отношение к соблюдению закона".