Режим усиленной защиты от мошенников предложили ввести накануне Нового года

В России необходимо ввести режим усиленной защиты от мошенничества в преддверии Нового года. С такой инициативой выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Ксения Горячева.

В обращении к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной парламентарии напомнили, что в декабре традиционно наблюдается всплеск потребительской активности — люди покупают подарки, праздничные украшения и угощение. Это расширяет поле для атак злоумышленников, которые активизируют создание фишинговых ресурсов и используют схемы, связанные с новогодними праздниками.

Чтобы подстраховать граждан, предлагается установить "режим усиленной защиты", предусматривающий временное снижение лимитов на операции без дополнительной аутентификации. Наряду с этим могут сделать обязательной повторную верификацию для онлайн-кредитов, оформляемых в ночное время, а также ввести ускоренный обмен данными между кредитными организациями и операторами связи о подозрительных звонках, сообщает РИА Новости.

Тем временем одной из самых горячих тем остается мошенничество с недвижимостью. Генеральная прокуратура России предложила обсудить идею охлаждения сделок на рынке недвижимости для борьбы с мошенническими операциями. Это позволит пресекать сделки, "заключенные с пороком воли продавца", считают в ведомстве.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал комитеты нижней палаты парламента включиться в решение проблем с мошенническими схемами при купле-продаже квартир. Как подчеркнул политик, необходимо найти решение, так как граждане остаются зачастую и без денег, и без приобретенного жилья.