Путин: Россия будет делать все для укрепления ОДКБ

Владимир Путин 8 декабря провел в Кремле встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ. Участие принимали главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, сообщает пресс-служба.

Российский лидер отметил, что в следующем году председательство в ОДКБ переходит к Российской Федерации.

"Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации", - подчеркнул президент.

Он добавил, что "это будет полная преемственность по всем основным направлениям нашего взаимодействия".