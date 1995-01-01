Ссора с Добронравовым, тяжелый развод и инфаркт: что известно о личной жизни звезды "Сватов" Анатолия Васильева

Анатолий Васильев, хорошо известный зрителю по роли профессора Юрия Ковалева в сериале "Сваты", очень успешен в карьере — на его счету более 50 ролей в кино и огромное количество работ на театральной сцене. Личная жизнь актера сложилась не так радостно и успешно.

Родился Толя Васильев 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле в семье влиятельного чиновника. Мама будущего актера всей душой любила театр и классическую музыку и старалась привить это увлечение сыну. Отец же хотел, чтобы Анатолий получил "нормальную" профессию и отправил его в машиностроительный техникум. Но привитая матерью любовь к сцене взяла верх, Васильев бросил техникум и рванул в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ, а оттуда попал в труппу Московского театра Сатиры, где прослужил до 1973 года. После больше 20 лет провел в театре Советской Армии, а в 1995-м — перешел в театр имени Моссовета, где трудится по сей день.

Впервые на киноэкране зритель увидел Анатолия Васильева в 1977 году. Режиссер Сергей Бондарчук пригласил его на роль в фильме "Степь". Через год вышло еще две картины с участием Васильева — мелодрама "Близкая даль" и драма "Иванцов, Петров, Сидоров". А в 1979 году актер проснулся по-настоящему знаменитым — его стали узнавать на улицах как второго пилота Валентина Ненарокова из фильма-катастрофы "Экипаж".

Но ничто не сравнится с народной любовью, которую актер получил после премьеры сериала "Сваты". Это было в 2008 году. На актера обрушилась новая волна популярности, обаятельный и образованный дедушка Жени пленил всех. Но перед съемками четвертого сезона Васильев вдруг решил покинуть проект.

Поговаривали, что Васильев разругался со вторым сериальным дедушкой Жени, Федором Добронравовым. Анатолию Александровичу не понравился сценарий нового сезона, в котором герой Добронравова только и делает, что издевается над профессором Ковалевым, ставя его в унизительные и нелепые ситуации. Режиссер менять сценарий отказался, а Добронравова все устраивало, тогда Васильев заявил, что уходит.

"Я ушел в первую очередь от Феди, а потом уже от режиссера. Федя, он же вообще начинал как клоун. Но и клоуны разные бывают. Я был знаком с Леонидом Енгибаровым, Юрием Никулиным. Это был умный, тонкий юмор. А есть клоуны, которые работают на самом грубом и примитивном уровне. И я в таком участвовать не хочу!" — позже рассказал в одном из интервью Васильев.

Личная жизнь актера складывалась не так гладко, как карьера. В 1973 году он женился на Татьяне Васильевой, на свадьбе настояла артистка. В этом браке у пары родился сын Филипп. Мальчику было всего четыре года, когда родители решили расстаться. Развод был очень болезненным, скандальным, Васильев долго даже не мог общаться с сыном. Совместных интервью пара никогда не давала, но спустя много лет об этом браке стала много рассказывать сама Татьяна. Она заявила, что не раз изменяла своему мужу, но Васильев все терпел и, возможно, сам "ходил налево".

Во второй раз Анатолий Александрович женился только в 1991 году, на сотруднице телевидения по имени Вера. Через год на свет появилась дочь Варвара.

Сейчас о личной жизни актер предпочитает не говорить, фото с семьей никогда не демонстрирует. Несколько лет назад Васильев перенес инфаркт, но, к счастью, сумел оправиться. Актеру 79 лет, он продолжает работать, много снимается и постоянно занят в родном театре Моссовета, участвует в антрепризе.