Предводитель киевского режима Владимир Зеленский вернулся к теме назначения нового руководителя своего офиса после увольнения с этой должности Андрея Ермака на фоне антикоррупционного расследования.

Как сообщает украинского издание "Политика Страны", Зеленский назвал несколько вероятных претендентов на освободившееся кресло: вице-премьер Украины Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, замглавы украинского МИД Сергей Кислица, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов* (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) и заместитель главы офиса украинского лидера Павел Палиса.

Однако, как посетовал Зеленский, имеется проблема с назначением любого из указанных лиц на место Ермака: "Кто-то должен заменить их на их нынешних должностях".

Неделей ранее, говоря о новом руководителе своего офиса, Зеленский заявлял, что достойных людей на Украине много. Он отмечал, что выбор зависит от нескольких факторов, а также обещал провести дополнительные консультации.

В Кремле указывали, что пока трудно однозначно сказать, окажет ли увольнение главы офиса Зеленского Андрея Ермака влияние на ход переговоров по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос, стала ли Украина более договороспособной после коррупционного скандала и отставки Ермака.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов