МИД похвалил США за признание ошибок в новой Стратегии национальной безопасности

Ряд положений новой стратегии национальной безопасности США свидетельствует о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок американских властей. На это указала в понедельник, 8 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница, в документе прямо говорится, что "американские элиты совершили тяжелые просчеты", сделав "весьма ошибочную и деструктивную ставку на глобализм".

Время покажет, насколько администрация нынешнего президента США Дональда Трампа способна учитывать "эту нелегкую для самой Америки констатацию". Однако уже сейчас "показательно само признание банкротства глобалистской модели", приводится сообщение Захаровой на официальном сайте МИД России.

Ранее сообщалось, что восстановление условий для стратегической стабильности в отношениях с Россией названо в числе приоритетов и общих ориентиров внешней политики Соединенных Штатов в стратегии национальной безопасности. При этом Вашингтон признает, что это потребует серьезных дипломатический усилий.

В Кремле, комментируя этот документ, назвали позитивным фактом исключение России из числа прямых угроз Соединенным Штатам. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что новые посылы из Вашингтона отличаются от подходов прежних администраций Белого дома.