Мирный план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине сокращен с 28 до 20 пунктов. Об этом объявил в понедельник, 8 декабря, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в ходе обсуждения американского плана сторонами конфликта "откровенно непроукраинские пункты отошли", всего осталось 20 пунктов.

Глава киевского режима заявил, что у президента США Дональда Трампа имеется "собственное видение" того, как должен закончиться конфликт между Россией и Украиной. Хотя мнение американского лидера отличается от украинского, "настроение американцев, в принципе, за то, чтобы находить компромисс".

Остаются сложные вопросы — в частности, территориальный. Из-за них достичь компромисса пока не удается, цитирует Зеленского "Коммерсантъ".

Российские власти этого пока не подтверждали. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что контакты России и США в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине продолжаются, но пока никакие итоги переговоров Вашингтона с Киевом до Москвы не доведены.

Президент России Владимир Путин сообщал, что американские переговорщики предложили разделить все пункты мирного плана Соединенных Штатов на четыре пакета и обсуждать их по отдельности. Ряд положений пресловутого плана вызвал несогласие России, подчеркивал глава государства.