В Госдуме объяснили слова Путина о миллионе рублей за рождение ребенка

Выплаты работодателей своим сотрудникам при рождении детей — это добровольное решение в рамках социально-корпоративных программ, закон не обязывает компании реализовывать такие меры поддержки работников. Об этом рассказал в понедельник, 8 декабря, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Комментарий Нилова последовал за заявлением главы государства Владимира Путина о том, что с 1 января 2026 года до 1 миллиона рублей вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка без обложения НДФЛ и страховыми взносами.

Глава профильного комитета Госдумы подчеркнул, что речь идет о доброй воле отдельных работодателей, пожелавших помочь своим сотрудникам при рождении у них детей. Подобные выплаты не являются обязательными.

Так или иначе, социально-корпоративные программы в России развиваются, "в скором времени это будет действенной мерой корпоративной поддержки со стороны работодателей", цитирует Нилова RT.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2026 году составит 955,8 тысячи рублей. Согласно подсчетам, в 2027 году показатель вырастет до 1 100 437,8 рубля, а в 2028 году — до 1 188 465,6 рубля. Конкретный размер выплат зависит от официальной зарплаты и трудового стажа получательницы такого пособия.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в ряде случаев не дает семьям перспективу завести еще детей — если родители одного ребенка берут ипотеку с маткапиталом, они опасаются рожать второго, пока не выплатят долг полностью.