Песков опроверг планы встречи Путина и Трампа до Нового года

Планов организовать новую встречу президентов России и США до наступления Нового года нет. Об этом рассказал в понедельник, 8 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля в интервью Первому каналу, Москва и Вашингтон ведут работу на экспертном уровне, чтобы новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала результативной. Продолжается "челночная дипломатия".

Дмитрий Песков отметил, что такая встреча "должна быть подготовлена, и она должна стать результативной". Пока о конкретных сроках и месте ее проведения речь не идет.

Что касается украинского трека, пока Россия не знает, "чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде". Когда узнаем — тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше, рассказал политик.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что новый саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организован достаточно быстро, тем более что переговоры в Анкоридже были согласованы буквально за три-четыре дня.

В ноябре Владимир Путин заверил главу венгерского кабмина Виктора Орбана, что если мирный саммит по Украине состоится, то он пройдет в Будапеште. Сначала президент США Дональд Трамп рассказал о планах встретиться с российским коллегой в столице Венгрии, но затем саммит отложили. Владимир Путин подчеркнул, что не хочет менять назначенное место.