Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер 8 декабря заявил, что Трамп может отказаться от усилий по украинскому урегулированию. Он добавил, что это произойдет в том случае, если американский лидер осознает невозможность подписания мирного соглашения.

Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина с Европой обсуждают свой мирный план. Документ будет готов к 9 декабря, после чего его отправят США. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на выступление Зеленского перед журналистами.

Ранее в этот же день глава киевского режима рассказал, что мирный план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине сокращен с 28 до 20 пунктов.

В понедельник вечером Зеленский прилетел в Бельгию на запланированные переговоры с руководством НАТО и ЕС. После этого он отправится в Италию, сообщают украинские СМИ.