Европа должна быть осторожной, предупредил Трамп

Европа должна быть осторожной, заявил президент США Дональд Трамп 8 декабря в Белом доме. Он добавил, что она движется в очень плохом направлении.

Также Трамп заявил, что США продолжают работу над урегулированием на Украине из гуманных соображений.

"Мы просто хотим, чтобы люди перестали погибать. Вы знаете, Джо Байден дал им 350 миллиардов долларов, а я им ничего не дал. Я дал им "Джавелины" в начале, и они отбили огромное количество атак", — рассказал американский лидер.

Ранее 8 декабря постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по украинскому урегулированию. Он добавил, что это произойдет в том случае, если американский лидер осознает невозможность подписания мирного соглашения.