США давят на лидера киевского режима Владимира Зеленского, чтобы он признал территориальные реалии и пошел на уступки по мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом 9 декабря сообщило издание Axios.

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер хотели получить от главы киевского режима четкое согласие по поводу мирного урегулирования, сообщило также издание.

В предыдущий день Зеленский заявил, что Украина с Европой обсуждают свой мирный план.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. На встрече в за пять часов удалось обстоятельно обсудить урегулирование по Украине. Об этом после завершения переговоров заявил помощник президента России Юрий Ушаков.