"Союз МС-27" отстыковался от Международной космической станции

На Землю возвращается "Союз МС-27". Пилотируемый корабль этим утром успешно отстыковался от Международной космической станции.

На борту россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонни Ким. Экипаж работал на МКС с апреля этого года. Команда проводила эксперименты, выходила в открытый космос и устанавливала научную аппаратуру.

Провожали космонавтов специальным тортом. На нём шоколадом написали порядковый номер миссии - 73. В эти минуты идёт снижение спускаемого аппарата. Посадка запланирована на 8 часов 4 минуты по московскому времени примерно в 150 километрах от города Жезказган в Казахстане.