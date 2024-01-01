Politico сообщило о планах США сократить поддержку Украины

США заявили о намерении сократить поддержку Украины после того, как будут выплачены последние транши кредита. Это было озвучено на встрече министров финансов стран G7.

Речь идет ссудах, о которых договорилась администрация бывшего президента США Джо Байдена в 2024 году. После исполнения обязательств по кредиту, Вашингтон намерен пересмотреть дальнейший формат помощи Киеву, пишет европейское издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

В прошлом году страны G7 одобрили выдачу Украине 50 миллиардов долларов помощи за счет доходов от замороженных российских активов. По данным на декабрь 2025 года по этой схеме Киев получил около 35 миллиардов долларов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить решение об изъятии замороженных российских активов, ссылаясь на то, что финансовая помощь необходима Киеву "для выживания".

США и Япония выступают против использования российских активов в интересах Украины, не желая портить с Москвой отношения.

Как ожидается, следующее обсуждение темы финансирования Украины состоится на саммите ЕС 18 декабря.