ОСАГО стало дороже для виновников ДТП с 9 декабря

Центробанк со вторника, 9 декабря, расширил тарифный коридор базовых ставок ОСАГО для всех видов транспорта.

Для легковых автомобилей и других видов транспорта он вырос на 15% в обе стороны, а для мотоциклов – на 40%, сообщила "Российская газета".

Подорожание полисов в первую очередь затронет тех, кто регулярно становится виновником ДТП, поскольку именно они создают основную нагрузку на страховые компании.

С 1 ноября в России дорожные камеры начали выявлять водителей без страхового полиса ОСАГО. Оспорить штраф за якобы отсутствие страховки крайне просто – достаточно предоставить действующий полис.