Спасатели эвакуировали более 600 человек из-за пожара в педколледже Новосибирска

Спасателям пришлось эвакуировать 670 человек из-за пожара в педагогическом колледже в Новосибирске. Огонь охватил более 700 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Информация о возгорании поступила во вторник. Эпицентр пожара находился в кабинете на третьем этаже, огонь перекинулся на крышу трехэтажного здания. На месте был развернут оперативный штаб. По последним данным, пожар локализован и потушен, пожарные подразделения проводят пролив здания.

Территория вокруг колледжа оцеплена, устанавливаются последствия инцидента. Прокуратура изучает обстоятельства происшествия. Надзорное ведомство даст оценку дана оценка действиям ответственных лиц и соблюдению требований пожарной безопасности.