Звезды шоу-бизнеса вступились за Ларису Долину: "Бесчеловечно так растаптывать человека!"

Пока участники "дела Долиной", как и многие пострадавшие в результате похожей схемы, ждут его рассмотрения в Верховном суде, а другие пытаются уличить певицу во лжи после интервью в эфире "Пусть говорят", некоторые коллеги по шоу-бизнеса встали на защиту исполнительницы.

По мнению Натальи Подольской, то, что происходит сейчас с Ларисой Долиной – это бесчеловечно. В похожей ситуации может оказаться, полагает певица.

"Кто-то может быть прав, кто-то может быть неправ, кто-то виноват, кто-то не виноват, но так бесчеловечно растаптывать человека, который оказался все равно в беде! Отвратительно, бесчеловечно… Ну просто, в ужасе от того, что сейчас происходит", — отметила Подольская.

Владимир Пресняков согласился со своей супругой. По его словам, в нашем обществе любят "бить лежачего". Он уверен, что все, кто сейчас хейтит Ларису Долину, получит "обратку".

"Вселенная не меняется. И Бог есть. Поверьте", — попытался вразумить возмущенных певец.

Встал на сторону Долиной и Филипп Киркоров. По его словам, певица – потрясающий вокалист и легенда эстрады. Поп-король уверен, что Долина справится с этой тяжелой ситуацией. Он призвал не быть жестокими и пожелал певице добра и счастья.

"Я был в такой ситуации не раз, но каждый раз, как феникс возвращался, шел еще дальше и дальше!" - похвалил себя напоследок Киркоров.

Впрочем, есть и те, кто Ларису Долину не стал защищать. Накануне певица Вика Цыганова посчитала оправдания коллеги по сцене запредельным уровнем наглости и двуличия. Так она отреагировала на просочившиеся в СМИ подробности иска обманутой мошенниками Долиной к покупательнице своей квартиры, которые ставят под сомнение искренность сказанного на шоу "Пусть говорят".

Ранее певица Слава, комментируя "квартирное дело", заявила, что терпеть не может Ларису Долину. Она призналась, что теперь не может продать ни одну из своих квартир и винит в происходящем именно певицу.