Герасимов: ВС России наступают на всех направлениях СВО

Подразделения объединенной группировки российских войск наступают почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

Глава Генштаба провел совещание на передовом пункте управления группировки "Центр". Группировка действует на днепропетровском направлении в зоне СВО. Кадры распространило 9 декабря Минобороны России.

Герасимов также сообщил о действиях пятой отдельной мотострелковой бригады 51-й армии. По данным главы Генштаба, российские войска продолжают уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове.