245 дней на орбите: на Землю вернулся экипаж длительной экспедиции на МКС

Этим утром на Землю вернулся экипаж 73-й длительной экспедиции на МКС. Миссию завершили россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким. За время космической командировки российские специалисты выполнили 6 коррекций орбиты станции, совершили два выхода в открытый космос, а ещё провели целую серию научных экспериментов.

Без задержек и опозданий. Ровно в 8:04, как и было запланировано, экипаж корабля "МС-27" приземлился в казахской степи в 146 километрах от города Жезказгана. Покорителей Вселенной встретили сотрудники Роскосмоса. Рядом - спасатели и медики. Чтобы определить точное место посадки спускаемого аппарата, в воздухе находились два вертолета Ан-12 и один самолет Ан-26.

За несколько часов экипаж преодолел огромную дистанцию - шестнадцать тысяч пятьсот километров. И вот финальные минуты перед отправкой на Землю. Два российских космонавта Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вместе с американским астронавтом Джонни Кимом готовятся завершить свою миссию. На орбите они провели 245 дней.

Но перед этим по-настоящему трогательный момент. Пришло время прощаться с коллегами по МКС, которые стали не просто друзьями, а второй семьей. И вот люки задраены. Уже в корабле космонавты надели скафандры, проверили работу всех систем. Затем началась медленная расстыковка. Корабль отошел на безопасное расстояние от станции, включились двигатели на торможение и начался сход с орбиты. Полет был нормальным, приземлились мягко. Космонавты чувствуют себя отлично.

Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос. Установили научную аппаратуру на внешней поверхности Международной космической станции для выращивания полупроводников. Для Рыжикова этот полет уже стал третьим. В ходе первых двух он провел на орбите 358 дней. А для Зубрицкого и Ким этот полет стал дебютным. Впереди у космонавтов восстановление.