В России отмечают День героев Отечества

Россия отмечает День героев Отечества. Праздник посвящён тем, кто своими ратными подвигами укрепляет силу нашего государства, самоотверженно защищает Родину. Сегодня это, прежде всего, участники специальной военной операции. Во всех регионах - торжественные и памятные мероприятия. Первыми праздник встретили на Дальнем Востоке.

Празднования Дня героев Отечества во Владивостоке начинаются у мемориала Боевой славы Тихоокеанского флота. Военнослужащие, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий возлагают цветы к вечному огню.

Венки, цветы и минута молчания в память о тех, кто героически защищал интересы Родины на протяжении всей ее истории. О подвигах уже сегодняшних дней рассказывают те, кто знаком с боевыми действиями не по книгам, и не по фильмам.

"Первая моя командировка началась в 22 году в сентябре, впервые узнал и понял, что такое война, как всё происходит", - говорит Данил Дымшаков, ветеран специальной военной операции, гвардии старший лейтенант.

Данил Дымшаков совсем не из военной семьи. Но решил связать свою жизнь с морской пехотой на Тихоокеанском флоте. Всего в 23 года в зоне специальной военной операции он уже был командиром штурмовой группы. Пробивал линию обороны противника и вел за собой 20 человек личного состава, многие из которых, конечно, гораздо старше него. За успешное выполнение боевых задач награжден орденом мужества, медалями за отвагу и воинскую доблесть.

"Когда я был в училище еще, я думал, что будет дальше, и мне казалось, что вот будет мне 40 лет, у меня будут награды, медали, я стану ветераном боевых действий, сейчас мне 26, а у меня уже все это есть", - отметил Данил Дымшаков.

Во время восстановления после ранений и в отпуске ветераны специальной военной операции регулярно проводят уроки мужества школьникам и тем, кто только начал изучать военные профессии. Награды блестят на парадных мундирах участников специальной военной операции. Но за каждой такой медалью - мужество, отвага, стальной характер и моменты, которые навсегда останутся в памяти.

"Запомнился момент, когда мы зашли в лесополосу, начали там работать в 3 ночи, к обеду, на протяжении 9 часов я сидел под обстрелами миномета, "птичек", и каждые 15 минут скидывали по нам", - говорит участник специально военной операции с позывным "Гуру".

В День героев Отечества участники СВО навещают своих сослуживцев в военном госпитале. Александр Славин не понаслышке знает, как оказывать помощь раненым. Будучи командиром медицинского взвода, он спас десятки жизней своих боевых товарищей. И даже когда сам получал ранения, продолжал выносить с поля боя пострадавших.

"Я помогал раненым двигаться и сам получил ранение, я помогал тяжелому выбраться и выбирался сам", - сообщил Александр Славин, заместитель командира батареи по военно-политической работе.

Сейчас молодые люди восстанавливаются. Однако каждый из них после выздоровления готовится вновь отправиться на линию фронта. За время проведения специальной военной операции 20 военнослужащих Тихоокеанского флота удостоены высокого звания Героев России, 6 из них посмертно.