На Камчатке объявлена лавинная опасность

На Камчатку обширный циклон принес сильнейшие снегопады. За минувшую ночь в регионе выпала почти четверть месячной нормы осадков.

В краевом центре с самого утра многокилометровые заторы. Коммунальные службы не успевают расчищать магистрали. Общественный транспорт работает с перебоями. Десятки автобусов застряли на маршрутах, пассажирам приходилось их выталкивать.

В школах отменили занятия. Власти призвали работодателей перевести сотрудников на дистанционный режим работы. В регионе объявлена лавинная опасность. Пригородное сообщение приостановлено, отменены местные авиарейсы. По прогнозам синоптиков, вечером снегопад продолжится.