Собянин рассказал, на каких видах транспорта доступна оплата по биометрии

Сервис оплаты проезда по биометрии теперь работает на всех турникетах метро и Московского центрального кольца, а также доступен в "Аэроэкспрессе" и на причалах регулярного речного электротранспорта.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, до конца следующего года сервис планируют запустить на всех станциях Московских центральных диаметров.

Столица — мировой лидер по количеству видов транспорта, где доступна биометрическая оплата проезда. Этот способ имеет множество преимуществ: он удобен, технологичен и безопасен. Разработка полностью отечественная и принадлежит правительству Москвы. За 4 года к сервису подключились почти 700 тысяч пользователей.