Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 12-летнего Дани Наумова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Снова ходить в школу и активно заниматься спортом мечтает герой нашего сюжета - 12-летний Даня Наумов. Год назад ему поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже перенёс курс химиотерапии и пересадку костного мозга. Лечение дало результат, но в любой момент опухоль может вернуться. Чтобы побороть недуг, ребёнку необходим специальный противорецидивный препарат стоимостью чуть более двух миллионов рублей. Многодетная семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Дани. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Препарат нужен как можно скорее.

Страшный сон стал явью для Дани и всей его семьи год назад. Всегда бодрый и здоровый мальчик, к тому же, спортсмен, внезапно заболел. Мама подумала- простыл. Но ребенок худел, бледнел, на теле появились подозрительные синяки.

Диагноз не просто оглушил - выбил почву из-под ног. Острый лимфобластный лейкоз. Болезнь смертельна. Лечение долгое, сложное и мучительное.

"Как это - ребенок здоровый. А тут… Услышать такой диагноз… Это невозможно. Ни для одной мамой. Это очень тяжело. Рак крови, рак — это страшно. Когда, наверное, жизнь висит на волоске у ребёнка", - говорит Ксения Наумова, мама Даниила.

Даня тяжело, но стойко перенес химиотерапию. Тошнило, ломило всё тело. Его поддерживала семья. Мама, бабушка, брат с сестрой. И Сергей, которого Даня называет папой. Мальчик родного отца не видел, родители расстались накануне рождения ребёнка. Тема, которая больнее, чем уколы и капельницы.

Ксения писала отцу Дани, когда нужен был родственный донор. Ребенка могла спасти только срочная пересадка костного мозга.

"Я ему это все объясняю по телефону. Он сказал, да-да, все хорошо, я все дам. В итоге меня заблокировали, нигде со мной не общается, ничего он не сдал", - рассказала Ксения Наумова.

Донором стала старшая сестра. Она очень любит брата - часто звонит, скучает. Но домой Даня вернется еще не скоро. Сейчас жизнь ребёнка всё еще под угрозой. Чтобы закрепить результат пересадки и не дать смертельной болезни вернуться, требуется специальный противорецидивный препарат. Спасительное лекарство поможет побороть оставшиеся опухолевые клетки, но стоит оно больше двух миллионов рублей.

"Тяжело, не дай Бог, еще в таком возрасте потерять ребенка. Он еще не пожил жизнь даже. Я прошу всех добрых людей, чтобы помогли нашей семье, нашему Данечке, чтобы он скорее поправился. Для нашей семьи эта сумма неподъемная. Я многодетная мама, у меня нет таких денег", - говорит Ксения Наумова.

Даня не ходит в школу - иммунитет на нуле. Застенчивый, смелый и очень сильный. Настоящий боец. Но признается, очень устал.

Даня впервые после лечения снова вышел на лед. Пока неуверенно. Но каждый маленький шаг - это уже путь к победе. А поддержка и вера поднимают ребенка даже после падения. И в наших силах подарить мальчику шанс стать здоровым.

Болезнь может вернуться в любой момент. У Дани мало времени, специальный противорецидивный препарат жизненно необходим мальчику.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ. Инструкция и реквизиты также есть на нашем сайте - www. tvc. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Даниила Наумова, программа 2423