Власти Чебоксар назвали число пострадавших от атаки БПЛА

В Чебоксарах число пострадавших в результате атаки БПЛА выросло до девяти человек. Ранее сообщалось о четырех.

Среди пострадавших есть ребенок, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В школе № 20 на улице Хузангая открыт пункт помощи. Там работают медики и психологи, передает "Интерфакс".

В ночь на 9 декабря беспилотники нанесли удар по Чебоксарам. Обломки БПЛА повредили жилые дома, автомобили. Возник пожар, он был в кратчайшие сроки потушен. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и избежать более серьезных последствий, добавил губернатор.

В городе частично перекрыты проспект Ивана Яковлева и улица Хевешская. Горожан просят сохранять спокойствие.