Мощная магнитная буря, о которой предупреждали астрономы, задерживается. Облако плазмы достигнет Земли через несколько часов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По опубликованным ранее прогнозам, буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы от вспышки класса М, должна уже идти – но задерживается. Геомагнитный график в последние сутки выглядит совершенно необычно, говорится в сообщении лаборатории.

Вспышку М8.1 астрономы наблюдали на Солнце 6 декабря. По прогнозам ученых, сильные магнитные бури ожидались на Земле 9-10 декабря, передает ТАСС.