Невестка Наташи Королевой донашивает одежду певицы: "Ей как раз"

Единственный сын Наташи Королевой Архип в прошлом году женился на стриптизерше Мелиссе Волынкиной. Поначалу звездное семейство не приняло девушку, но когда она ушла от профессии, и Тарзан, и певица окружили возлюбленную сына заботой и вниманием.

Наташа Королева ранее оплатила невестке дорогостоящее лечение челюсти и теперь часто берет преобразившуюся невестку на светские мероприятия. Помогает певица Мелиссе и с одеждой, что не скрывает от общественности.

Королева рассказала, что в прошлом году начала ремонт в своем загородном доме. Артистка рассчитывала обойтись косметическими работами, но быстро стало понятно, что нужна перепланировка. В доме появится просторная веранда и мастерская, где супруг исполнительницы сможет рисовать картины.

А вот от отдельной гардеробной Королева решила отказаться. Выяснилось, что певица не шмоточница и охотно отдает залежавшиеся вещи нуждающимся. И если экстравагантные наряды не всем подходят, то за теми, что попроще, выстраивается очередь.

Невестка Мелисса обделенной себя не чувствует. Королева рассказала, что девушка с ней одного объема.

"Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю", — отметила певица. Ее слова приводит издание "7 дней".

Ранее в своем блоге Наташа опубликовала видео с вечеринки, которую посетила в компании сына и его жены. Правда, Мелисса может и обидеться на такие кадры от свекрови. Королева показала, как уставшие Глушко и Волынкина присели на корточки прямо в зале. Мелисса с жадностью ела бургер, спрятавшись от остальных гостей вечера.