Соединенные Штаты могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией. Это произойдет, если Вашингтон последовательно реализует логику новой американской стратегии национальной безопасности, считают эксперты издания Financial Times.

Авторы считают, что новая доктрина США представляет собой ультиматум европейцам. Вашингтон требует, чтобы страны Старого света одобряли политику Белого дома. Кроме того, европейские страны, с американской точки зрения, должны взять на себя ответственность за оборону.

Новую стратегию национальной безопасности США Вашингтон опубликовал на прошлой неделе. Документ подчеркивает расхождение Штатов во мнениях с лидерами ЕС, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Евросоюз, указано в стратегии, возлагает надежды на продолжение боевых действий. Вашингтон намерен противостоять действиям Брюсселя, который попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.