Москвичей попросили ставить огнетушитель в комнате с елкой

Комната, где стоит новогодняя елка, должна быть оснащена средствами пожаротушения – огнетушителем, песком и кошма.

"Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели напомнили, что елку нельзя ставить в проходе, вблизи отопительных и газовых приборов, каминов и печей. Важно, чтобы ветки не касались стен и потолка. Для устойчивости елку можно зафиксировать к полу или потолку.

Нельзя украшать елку свечами и игрушками из легковоспламеняющихся материалов, использовать рядом с деревом бенгальские огни. На гирляндах должен быть установлен предохранитель.