Минцифры хочет расширить перечень QR-кодов как альтернатив бумажным документам

Минцифры России предложило расширить перечень QR-кодов, которые могут служить альтернативой бумажным документам.

В частности, ведомство хочет дополнить список свидетельством о рождении, водительским удостоверением, студенческим билетом, полисом ОСАГО и другими документами, передает газета "Коммерсант".

Это добровольная услуга, но возможность предъявления цифровых документов следует согласовать с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

В сентябре у россиян появилась возможность предъявить паспорт с помощью QR-кода через "Госуслуги". Например, в кино, музеях, магазинах или на почте.

Кроме того, в рамках эксперимента гражданам уже доступны электронный студенческий билет и удостоверение многодетной семьи. Сформировать их можно на портале "Госуслуги".