Сюрприз от старшей дочки приятно удивил только что родившую Муцениеце

Ставшая мамой в третий раз актриса Агата Муцениеце выписалась из роддома.

В семье Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги появилась новорожденная девочка. Актриса неделю не выходила не связь и прервала молчание трогательным фото в социальных сетях, отметив плюсы лишних килограммов.

А старшая дочка Мия решила поздравить маму с возвращением домой и заказала воздушный шар с надписью "С приездом, любимая мамуля". Жест девочки очень тронул Агату.

"Когда старшая дочь заказала тебе шарики", - подписала она фотографию.

Муцениеце родила девочку 30 ноября. Подробностями актриса пока не делится. Имя новорожденной остается тайной. От первого брака с Павлом Прилучным у Агаты двое детей – дочь Мия и сын Тимофей.