Главком ВМФ: США и Европа готовятся к военному противостоянию в Арктике

Соединенные Штаты и Европа используют предлог защиты от угроз со стороны России и Китая для эскалации в Арктическом регионе. Страны НАТО готовятся к возможному военному противостоянию в Арктике, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

По данным Моисеева, государства Североатлантического альянса активизировали разведку в Арктическом регионе. Используются самолеты и подлодки. Постоянно действует противолодочная авиация, силы которой размещены в Исландии на авиабазе Кеблавик. Планируется дополнительное размещение стратегических БПЛА типа "Феникс" в Финляндии, сообщил главком ВМФ на Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Приарктические государства Запада повышают темпы строительства ледоколов и кораблей ледового класса. Делается акцент на современные многофункциональные беспилотные системы как военного, так и двойного назначения. Это свидетельствует о формировании военных инструментов сдерживания России в Арктике, приводит слова главкома ВМФ ТАСС.