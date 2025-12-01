Очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков разработал киевский режим. Как сообщает Служба внешней разведки России, в ней участвуют также европейские чиновники и нечистые на руку предприниматели.

По данным СВР, схема предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы". Планируются закупки по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR. Фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга по цене примерно 1 тысяча долларов за единицу. Затем на снарядах поменяют маркировку и передадут украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку.

Оплатят эти поставки Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны. Учтен и финансовый "откат" ответственным должностным лицам этих государств. При этом окружение Зеленского боится, что урегулирование кризиса сделает такие криминальные схемы заработка на конфликте нежизнеспособными.