В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России нужно повысить до 60 тысяч рублей, привязав его к потребительской корзине.

С таким предложением выступил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов. Инициативу парламентария также поддерживают профсоюзные объединения и эксперты.

Депутат добавил, что потребительская корзина должна включать не только продукты питания и товары первой необходимости, но и базовые услуги. Партия намерена провести собственное исследование, чтобы рассчитать размер потребительской корзины и прожиточного минимума для каждой категории населения.

С 1 января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20% - до 27 093 рублей в месяц.