В Москве обсуждают новую архитектуру безопасности на евразийском пространстве

Архитектуру евразийской безопасности в условиях становления многополярного мира обсуждают в Москве на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Площадка объединила десятки экспертов из России, а также из дружественных стран. В том числе Китая, Индии, Ирана и Казахстана. Состоялся откровенный обмен мнениями.

Ключевая цель конференции - представить видение новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. В итоге эти концепции должны поспособствовать дальнейшей проработке документа на высоких уровнях.

"Сейчас есть задача эти концептуальные подходы "приземлить", связать с реальностью. А для этого надо сделать очень многое. Хотим мы обсудить многие практические вопросы: как это понимают разные страны, как это видится с разных точек зрения, какие есть проблемы, какие обстоятельства, какие есть вызовы, опасности, которые, может, мы не видим сейчас", - отметил Андрей Быстрицкий, Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".