В Москве обсуждают перспективы развития творческой индустрии

Проблемы и перспективы развития творческой индустрии обсуждают на форуме "Креативная экономика" в Москве.

Участники, среди которых ведущие российские и зарубежные эксперты, обсуждают условия для реализации творческих проектов, а также возможные меры государственной поддержки.

В рамках программы форума запланированы показы модных коллекций, презентация книг, выставка картин. По итогам мероприятия будут подготовлены рекомендации и предложения для включения в национальную стратегию развития креативной индустрии до 2030 года.

"Не просто мы говорим о моде, а мы говорим о деле. Вот так вот взяли дизайнера или человека, который хочет сделать свой бренд, и повели его, начиная от правовой организации и заканчивая образцом, который он хотел бы предоставить для того, чтобы дали градировать, шить в количестве. То есть мы нацелены на то, чтобы помогать брендам конкретно", - отметила Ирина Аликова, дизайнер, почетный член Российской академии художеств.