Собянин: Школа №1507 после реконструкции возобновит работу в новом учебном году

Школа 1507 в столичном районе Теплый Стан после реконструкции откроется в новом учебном году. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max. Здание 70-го года постройки обновят полностью. Кроме того, появится больше возможностей для дополнительного образования. Что еще изменилось в этой части города?

Яркие краски, панорамные окна и современный дизайн. Сейчас и не скажешь, что эта школа на юго-западе столицы в районе Профсоюзной улицы была построена больше 50 лет назад. В рамках реконструкции изменилось многое.

"Уже завершены демонтажные работы, завершены работы по устройству фасада, замены кровли. Выполнены работы по штукатурке стен, стяжки пола, шпаклёвки стен. Закрыт тепловой контур. В дальнейшем начнутся работы по чистовой отделке помещений", - сообщил Виктор Остроумов, начальник управления департамента капитального ремонта Москвы.

В трехэтажном здании, рассчитанном на 900 мест, появятся универсальные и специализированные кабинеты. Модульная мебель в учебных классах позволит проводить занятия в новых форматах. А за счёт стеклянных перегородок внутри помещений будет много естественно света.

"Обновлённая школа №1507 на Профсоюзной улице в Тёплом Стане примет учеников в новом учебном году. Основное внимание уделяем организации современной образовательной среды по программе "Моя школа". В целом в течение этого учебного года мы должны построить и обновить порядка 120 школ. Каждая из них — это примерно 8–10 тыс. кв. м плюс двор и стадион. Работа очень большая, но я уверен, что справимся", - сообщил Собянин.

На время реконструкции ученики школы 1507 переехали в другие корпуса. С открытием здания здесь будут обучаться ребята с 1 по 11 класс. В рамках работ не забудут и про прилегающую территорию. Там появятся беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола и настольного тенниса.

"Очень любят этот стадион и наши взрослые местные жители, поэтому мы развиваем также "Московское долголетие". Наше взрослое поколение приходит играть сюда в теннис, в волейбол, в футбол", - рассказала Лариса Комягина, директор школы 1507.

В районе Профсоюзной улицы проживает свыше 850 тысяч человек. Она является самой длинной магистралью столицы. Поэтому окончания работ по благоустройству здесь ждали.

"Эта крупная вылетная магистраль на юго-западе Москвы пропускает в сутки порядка 130 тыс. автомобилей. Пожалуй, главное изменение — порядка 3,2 тыс. новых деревьев-крупномеров. Они будут украшать Профсоюзную на всём протяжении от центра до МКАД. Привели в порядок пешеходные тротуары и дорожное покрытие. Обустроили пешеходный переход на пересечении улиц Профсоюзной и Намёткина", - отметил Собянин.

Комплексное благоустройство Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября было начато в мае 2025 года и заняло 7 месяцев. Для пассажиров городского транспорта вместо устаревших остановочных пунктов установили порядка 20 современных павильонов.

"Протяжённость участка проведения работ практически 12,5 км. Площадь благоустройства, без малого, 158 гектаров. В рамках проводимых работ мы выполнили мероприятие по программе "Чистое небо", - пояснил Иван Сабкалов, заместитель начальника управления по благоустройству городской среды департамента капитального ремонта г. Москвы.

Светлее и безопаснее теперь станет в вечернее и ночное время благодаря замене более тысячи опор наружного освещения.