В Москве инспектор ДПС на ходу остановил неуправляемую фуру

Он сейчас в новостном репортаже каждой московской редакции. Почти классик для будущих учебников. Капитан полиции Павел Сметанин рассказывает в деталях, как это было. Вся Москва теперь знает – экипаж ДПС сотворил чудо. Сам экипаж теперь уверен – чудес не бывает.

"Я попытался перегородить ему дорогу. Привлечь внимание с помощью звуковых сигналов. Реакции от водителя не последовало, и как бы пришлось убрать автомобиль от столкновения. Так же я заметил, что водитель повис на руле. То есть машина была неуправляема, машину убрал в сторону, чтобы избежать столкновения, я обежал, открыл дверь у водителя и попытался к нему залезть, водитель был без сознания", - рассказал Павел Сметанин.

Это не героизм, просто выбора не было – единственное описание, которое Павел даёт своему отважному поступку. На перекрёстке на юго-востоке столицы встречную полосу медленно пересекает большегруз. Капитан Сметанин замечает неправильный манёвр и преграждает путь. Инспектор был уверен – иногородний водитель не сориентировался в Москве и по ошибке выехал на встречную полосу. Когда увидел лежащего на руле человека, понял – машина неуправляемая и тянуть больше нельзя. Фура катится прямо на пешеходов.

Все произошло на этом перекрестке. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, установленной на соседней башне. Как видно, здесь движение довольно оживленное. По три полосы в каждую сторону. Кроме того, рядом широкий тротуар. И если бы не быстрые и точные действия инспектора, последствия могли быть намного серьезней.

У инспектора был выбор – преградить большегрузу путь патрульной машиной или попытаться самостоятельно остановить неуправляемый грузовик. И тот, и другой смертельно опасные. Как позже выяснилось, фура была гружёная и могла попросту раздавить легковушку.

Происшествие сейчас расследуют и определят, почему водитель большегруза потерял сознание, но не определят никогда, из чего состоит самоотверженность полицейского. Она просто есть. И идёт из души. Павел отмахивается – мы обязаны были сделать свою работу. До конца. Чтобы не пострадали другие.

"Капитан полиции Сметанин совершил отважный поступок, принял правильное решение, остановил грузовик и предотвратил тем самым тяжкие возможные последствия, за это мы направили материал для рассмотрения вопроса о поощрении правами начальника управления по Юго-Восточному округу, а также начальником главного управления МВД России по городу Москве", - сообщил Сергей Бельдий, врио начальника ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО г. Москвы.

Экстремальные ситуации на службе случались – говорит капитан полиции. Но подобная впервые. Водитель болшегруза в сознание так и не пришёл. Не исключено, что смерть наступила уже в кабине грузовика. Что стало истиной причиной трагедии, выяснят специалисты. Хорошо удалось спасти людей, говорит Павел Сетанин. И с горечью добавляет - очень жаль, что не удалось спасти человека.