Полиция пресекла незаконный канал ввоза лекарств в Россию

Незаконный канал ввоза лекарств в Россию пресекли сотрудники полиции. Задержаны 7 человек. В течение нескольких лет участники группировки продавали медикаменты и БАДы, которые не были лицензированы. Ущерб насчитывает 200 миллионов рублей.

Злоумышленников задержали на местах их проживания. При обысках в частном доме и квартирах сотрудники полиции и Росгвардии нашли больше 600 упаковок лекарств. Возбуждено уголовное дело. Некоторые задержанные безуспешно пытались оправдаться.