На ВДНХ открылась посвященная Ван Гогу иммерсивная выставка

"Быть Ван Гогом"! На ВДНХ открылась иммерсивная выставка, которая погружает в мир одного из самых загадочных художников.

Надежды и вдохновение, тревоги и одиночество буквально оживают на полотнах и эскизах, размещённых на огромных мультимедийных экранах.

Архивные документы, включая знаменитые письма к Тео, помогают услышать художника, а оригинальная музыка превращает ограниченное пространство в пространство космическое.

Следуя за шедеврами, можно узнать, как Ван Гог формировал свой стиль, искал единомышленников, мечтая создать братство близких по духу людей. И наконец увидеть вещие сны художника - на его последних работах.