Венгрия решила объединиться с Россией для борьбы с внешним давлением

Москва и Будапешт должны совершить рывок, чтобы увеличить взаимодействие двух стран. Россия и Венгрия строят свою политику исходя из национальных интересов, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгерский министр сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили множество важных вопросов взаимодействия двух стран. По словам Сийярто, Москва и Будапешт должны объединить усилия в борьбе с внешним давлением.

По данным Сийярто, в Москву направится большая делегация из Венгрии, чтобы обсудить сотрудничество в период после санкций. По словам венгерского дипломата, после завершения конфликта на Украине мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло. И тогда в международных торговых отношениях откроются новые, огромные возможности, передает ТАСС.