Российские бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области. Тем временем подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение частей ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-27. Кроме того, российские средства ПВО сбили за сутки 280 беспилотников ВСУ. Также силами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 13 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по предприятию военной промышленности Украины. Также поражены объекты энергетической инфраструктуры, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Уничтожены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.