Женам участников СВО расскажут, как открыть свое дело

Женам, сестрам и матерям участников СВО расскажут, как открыть свое дело во флагманском центре "Моя работа" 11 декабря. Как рассказали в столичной мэрии, они смогут узнать, как привлечь первых клиентов, распланировать бюджет и избежать распространенных ошибок.

По словам руководителя службы занятости населения Москвы Андрея Тарасова, для многих женщин открытие своего дела – это гораздо больше, чем просто способ заработка.

Мероприятие пройдет в центре по адресу: улица Шаболовка, д. 48. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.