Заявления о якобы "подготовке" нападения на НАТО со стороны России являются полной глупостью.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил, что растущая милитаризация стран НАТО является ответом на стремление Владимира Путина восстановить СССР.

"Призываю всех слушать первоисточник - нашего президента Путина", - отметил спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков подчеркнул, что наш президент не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно.