Все козыри – на руках у России. Неважно, что сделает Европа, пусть хоть начнет ядерную войну – все равно она опростоволосится, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom прокомментировал встречу Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне. По словам бывшего разведчика, если смотреть объективно, то можно сказать, что все собравшиеся в Лондоне сумасшедшие – ведь они никак не смогут изменить ход конфликта в их пользу.

Зеленский накануне прилетел в Лондон. В британской столице он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. После встречи глава киевского режима вновь заявил, что отказывается идти на уступки по территориям.