Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня импульсивные покупки могут обернуться разочарованием, а заманчивые предложения - ловушкой. Переключитесь лучше на спорт в этот активный зимний день.

Тельцы

Уран в вашем знаке решил устроить настоящую бурю в отношениях! Ваши партнерства, будь то любовь или бизнес, проходят проверку на прочность. Будьте внимательны.

Близнецы

Секреты, свои или чужие, рвутся наружу, как пар из-под крышки! Будьте осторожны в разговорах, сразу четко определите границы: что можно обсуждать, а что - табу.

Раки

Сосредоточенность на учебе и дальних горизонтах - ваш ключ к будущему успеху. Сегодня уникальный момент для того, чтобы заложить фундамент чего-то важного.

Львы

Домашние дела обрушиваются снежной лавиной: столько задач! Спасение - в утреннем планировании: составьте четкий список дел, тогда день пройдет успешно.

Девы

Договоренности сегодня рискуют рассыпаться, а документы потеряться. Поставьте дела на паузу. Вселенная намекает, что не все пути проходимы, некоторые занесло снегом.

Весы

Банковские приложения зависают, терминалы не работают - если возможно, перенесите важные платежи на другой день. Наличные сегодня надежнее электронных денег.

Скорпионы

Вы в эпицентре космической бури! Личная жизнь требует решений - время подвешенного состояния истекает. Выбор, который вы откладывали, делать все-таки придется.

Стрельцы

Уединение и внутренняя работа выходят на первый план. Зимняя тишина - лучшее время для того, чтобы разобраться с тем, что спрятано глубоко внутри.

Козероги

Звезды разрешают вам отдохнуть. До выходных далеко, но почему бы не устроить себе маленький праздник среди недели? Позвольте себе немного легкости и радости!

Водолеи

Разрываетесь между работой и домом? Вам сегодня придется выбрать что-то одно: преуспеть везде возможно, но какой ценой… Отдыхайте при первой возможности.

Рыбы

Зима настраивает на стратегическое мышление. Составьте список книг и учебных курсов, которые помогут вам чувствовать себя более уверенно в профессиональном плане.