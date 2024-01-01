Директор Ларисы Долиной попался на лжи: интернет все помнит

Директор Ларисы Долиной попался на обмане. Сергей Пудовкин, комментируя отсутствие певицы на сцене во время исполнения гимна фестиваля "Песня года-2025", заявил, что это никак не связано с "квартирным скандалом" и в прошлом году Долина тоже не исполняла финальную композицию.

"Ее не было по той же причине, что и в прошлом году. Существуют несколько версий этой песни, состав участников меняется. Так было всегда," - заявил Сергей Пудовкин агентству ТАСС.

Однако записи прямого эфира концерта опровергают слова директора певицы. На кадрах 2024 года видно, что Лариса Долина исполняет композицию "Песня остается с человеком" вместе с Львом Лещенко, Димой Биланом и другими артистами. Это же подтверждают и фотографии с мероприятия.

Лариса Долина угодила в грандиозный скандал после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Народ счел несправедливым такое решение. Многие поддержали Лурье, а на Долину обрушилась волна критики.

Спустя много месяцев артистка наконец-то прервала молчание. Она пришла на шоу "Пусть говорят" и в интервью Дмитрию Борисову попыталась обелить себя. Артистка давила на жалость, говорила о том, что преступники угрожали не только ей, но и ее семье. Мол, она была в шоковом состоянии и только сейчас понемногу приходит в себя. Долина отметила, что осознает, что Полина Лурье тоже пострадавшая сторона в этой истории. Певица сообщила, что вернет покупательнице все 112 миллионов рублей. Правда, при этом уточнила, что сейчас у нее таких денег нет. В искренности певицы многие усомнились.