В Кремле ждут итогов обсуждения мирного плана Трампа с Киевом

Россия ждет итогов обсуждения мирного плана США по Украине с Киевом. В то же время, Москва постоянно контактирует с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что контакты не имеют отношения к обсуждению американского мирного плана. Проект Трампа сейчас представлен для обдумыванию Киеву, заметил Песков, отвечая на вопрос о контактах с американской стороной после встречи российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

Песков ранее говорил, что до российской стороны на доводились результаты американо-украинских переговоров по мирному плану. Обсуждение продолжается на уровне установленных контактов.