Путин наградил бойцов СВО

Россия отмечает День героев Отечества. Праздник посвящён тем, кто своими ратными подвигами укрепляет силу нашего государства, самоотверженно защищает Родину.
Сегодня это, прежде всего, участники специальной военной операции. Награды тем, кто проявил исключительное мужество на поле боя в эти минуты вручает Владимир Путин. Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Кремля. На нее пригласили более 200 военных и гражданских лиц.
Президент подчеркнул, что их работа - это пример истинного служения отчизне. Наши современники с честью продолжают традиции воинской славы предков.
"Нас объединяет гордость за свою Родину, за достижения и победы предков - в разные исторические эпохи они отстаивали интересы государства и свободу нашего народа. Сейчас в непростое для нашей страны время мы вновь убеждаемся, насколько прочны традиции воинской славы, с каким достоинством их продолжают наши современники. В том числе, совсем молодые люди - совсем молодые ребята - бойцы, сражающиеся на передовой. По личному общению знаю: на фронте они стали гораздо острее чувствовать духовную, кровную связь со своими дедами и прадедами, как никогда раньше ощущают эту преемственность и свою ответственность за наследие предков", - отметил Путин.