Путин наградил бойцов СВО

Россия отмечает День героев Отечества. Праздник посвящён тем, кто своими ратными подвигами укрепляет силу нашего государства, самоотверженно защищает Родину.

Сегодня это, прежде всего, участники специальной военной операции. Награды тем, кто проявил исключительное мужество на поле боя в эти минуты вручает Владимир Путин. Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Кремля. На нее пригласили более 200 военных и гражданских лиц.

Президент подчеркнул, что их работа - это пример истинного служения отчизне. Наши современники с честью продолжают традиции воинской славы предков.