Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" предложили прорывные технологии для российской промышленности

Предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" в этом году запатентовали сразу несколько высокотехнологичных изделий для российской промышленности.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, среди разработок - износостойкое покрытие для ленточных пил, образовательный набор для изучения основ аэродинамики, а также уникальный сенсорный дисплей, управляемый с помощью жестов, который способен демонстрировать трёхмерные изображения.

По словам мэра, резиденты особой экономической зоны получают поддержку правительства Москвы: масштабные налоговые преференции и льготы, что позволяет ежегодно наращивать объёмы производства и создавать новые технологии для отечественной промышленности.