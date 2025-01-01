Генштаб армии Беларуси сравнил ситуацию в республике с июнем 1941 года

В Минске сравнили ситуацию вокруг Беларуси с обстановкой в июне 1941 года, в преддверии начала Великой Отечественной войны. Как заявил начальник Генерального штаба - первый замминистра обороны республики Павел Муравейко, ситуация даже более сложная.

Глава белорусского генштаба пояснил, что сегодня страны выросли экономически и интеллектуально, вооружения и военная техника стали намного совершеннее. Преобладают взаимные непонятные претензии, работает санкционная политика, которая ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, сказал Муравейко.

Замминистра подчеркнул, что Запад фактически готовится к войне. В риторике западных политиков - реваншистская направленность. Активно проводятся мероприятия по совершенствованию и развитию вооруженных сил, закупается современное вооружение, приводит слова военного агентство БелТА.